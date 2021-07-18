防疫優先 新北不開放老街飲食及野餐 15:582021/07/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜說，開放餐飲一定放最後面，老街跟野餐這部分，老街路面狹小、野餐也很難保持社交距離，因無法保持適當的社交距離，所以目前不開放。（示意圖，新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜。（擷取自網路） 疫情目前看似相對穩定，中央昨放寬在外飲食規定，若在通風良好處，能保持社交距離就能飲食，同車上都是家人，也能脫口罩飲食，新北市是否會放行在老街飲食及野餐？ 新北市長侯友宜說，開放餐飲一定放最後面，老街跟野餐這部分，老街路面狹小、野餐也很難保持社交距離，因無法保持適當的社交距離，所以目前不開放。 微解封小出遊 婦人才出門就中暑警及時救援 「城市農夫」防疫不返鄉 中市協助採收配送無時差嚐鮮果 #飲食 #野餐 #老街 #不開放 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布袋觀光魚市遊客絡繹不絕 人潮跟過去一般假日差不多 17:142021/07/18 生活 防特殊社交 議員喊入住要陰性 04:102021/07/18 地方新聞 東奧選手村遭攻陷 2運動員確診新冠 10:532021/07/18 國際 唐鳳將不出席東京奧運開幕 政院：配合日本防疫需要 11:052021/07/18 政治 新北＋7這區1人最危險 侯友宜：家人眾多仍在疫調 14:412021/07/18 生活 上緊發條 中市府強力稽查夜市微解封防疫措施 11:062021/07/18 生活 柯示警 一放鬆個案數就會飆回去 04:102021/07/18 焦點要聞 彰化19日國中小教師疫苗開打 7384人拚4天打完 16:302021/07/18 生活 社教機構若有1人確診 需關閉2周進行清消 10:092021/07/18 生活 家人同車可飲食 地方憂認定困難 04:102021/07/18 焦點要聞 牡丹灣群聚吃鍋 王鴻薇轟陳政聞 知法犯法應下台 17:002021/07/18 政治 生活熱門新聞 桃園新增3確診 足跡包括QK摩鐵龜山館、統領廣場 - 生活 烟花恐變強颱 氣象專家示警：周二是關鍵 - 生活 中市65歲民眾可以打疫苗了 22日快打站開打 - 生活 40歲還在做超商 薪資曝光！一堆人都傻眼 - 生活 國外認為最好的疫苗是？他揭數據：莫德納可能輸AZ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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