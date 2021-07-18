新北市長侯友宜。（擷取自網路）

疫情目前看似相對穩定，中央昨放寬在外飲食規定，若在通風良好處，能保持社交距離就能飲食，同車上都是家人，也能脫口罩飲食，新北市是否會放行在老街飲食及野餐？

新北市長侯友宜說，開放餐飲一定放最後面，老街跟野餐這部分，老街路面狹小、野餐也很難保持社交距離，因無法保持適當的社交距離，所以目前不開放。