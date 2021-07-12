再抓網路販賣非法農藥！海巡署偵防分署彰化查緝隊日前在彰化地檢署指揮下，偵查數起疑似網路販售非法農藥案件，經交叉比對及地毯式清查金流，成功破獲網路販售來自中國大陸未經核准輸入的偽農藥案件，賣家8人已到案，並將面臨最重5年以下有期徒刑及最高500萬元以下罰金，後續將由檢方依法偵辦。

防檢局副局長鄒慧娟表示，該些來自中國大陸的偽農藥，經檢驗後含有農藥有效成分，其有效成分含量、其他成分及產品特性均未經審查核准，農藥需經過「農藥管理法」來登記，「偽農藥」即沒有經過核准的農藥，對農藥使用者、農產品消費者、及環境安全性均可能造成重大不良影響。

鄒慧娟指出，為配合農民保護作物防治病蟲害的需求，國內農藥業者依規定生產或輸入核准登記的成品農藥，民眾若有防治病蟲草害之需求，可至領有合法農藥販賣業執照之零售店實名購買，必要時，也可先向各地區農業試驗改良場所或派駐農會、公所之儲備植物醫師諮詢，以保障用藥安全；此外，農委會已於110年7月1日推動「農藥購買實名制」，農友用藥也更有保障。

此外，農委會長期以來對於查緝非法農藥工作非常重視，已自110年4月1日起啟動「查緝非法農藥專案」計畫，聯合檢、警、調、海巡及各縣市政府，全面啟動加強查緝製造、加工、輸入、販賣或使用非法農藥等不法行為，為阻斷透過網路販賣偽農藥，近年來持續執行網路查蒐工作，110年至6月底止已與臉書、蝦皮等電商平台合作成功下架968個網路違規銷售偽農藥賣場，依據「農藥管理法」規定，如違法輸入偽農藥，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上500萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。