農林公司位在三義交流道的一塊工商綜合開發區，整地至今多年仍未開發使用，雜草叢生，日前有人沿路噴灑除草劑，將近半公里長路段兩側雜草全部黑死，引來當地村民不滿，經向縣府告發，卻發現這個行為雖然違反農藥管理法，但卻因無縣府執行細則，形成違法卻無可處罰的怪異景象。
多年前，我國因除草劑使用量名列全球前茅，農委會為強化除草劑管理，特別函頒各縣市政府，強調農藥管理法中明確規定，非核准範圍不得使用，例如：馬路邊坡、公園、校園、墳墓、檳榔園及水產養殖池邊都不得使用，違規者可依農藥管理法處新台幣1萬5千元以上15萬元以下罰。
在農藥管理法中雖已明訂除草劑使用範圍，但是又限於「農藥使用管理」是屬地方權責，中央農委會無權管理，須由地方政府開罰，目前只有台北市及宜蘭縣等2個縣市訂有管理自治條例，其它無訂定自治條例縣市則因未明訂業管機關，所以出現無單位開罰的情況。
苗栗縣政府在接到農委會來函後，先由農業處於2018年規畫「苗栗縣除草劑管理自治條例」，並送苗栗議會審議，結果議會認為這項條例規畫區域，是指農業區以外的土地，認為應由苗栗縣環保局研擬，因而退回由環保局重提再審。
2019年3月，行政院環保署以專案補助苗栗縣非農業環境雜草管理專案計畫中，訂定補助經費來提供縣府優先示範避免使用除草劑，針對縣內縣有地及公共區域的雜草管理及清理作業，並辦理相關宣導活動，以降低除草劑的使用與危害，環保局似應成為這項業務業管機關。但至今仍無相關條例送審，以致苗栗縣除草劑使用管理尚無明確法令可循。
農林公司所有的三義工商綜合開發區，面積廣達26公頃，位在三義交流道旁，是通往九華山、斷橋等知名景點必經之路，過去，公司雇人以割草機割除雜草，但近2年來，卻發現有人噴灑除草劑，造成近半公里長路段兩側雜草枯黃黑死，村民曾經抗議，但卻無效。
日前，1部中型卡車載運除草劑沿路噴灑除草劑，當場被村民撞見，但施作人員仍繼續作業，根本不理會村民抗議，2周下來，噴灑除草劑後路段雜草整片枯死，村民擔心有害健康，經向縣府告發，但卻發現徒有違法但卻無可處罰的窘境。
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