三義農林公司工商綜合開發區遭人噴灑除草劑，路旁雜草全已枯黃黑死。（謝明俊攝）

三義農林公司工商綜合開發區鄰近知名速食店旁路段也噴灑除草劑，讓前往用餐民眾擔心健康問題。（謝明俊攝）

三義農林公司工商綜合開發區長約半公里道路兩側遭人噴灑除草劑，路旁雜草全已枯黃黑死。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉農林公司所有工商綜合開發區遭人在道路兩側公然噴灑除草劑。

農林公司位在三義交流道的一塊工商綜合開發區，整地至今多年仍未開發使用，雜草叢生，日前有人沿路噴灑除草劑，將近半公里長路段兩側雜草全部黑死，引來當地村民不滿，經向縣府告發，卻發現這個行為雖然違反農藥管理法，但卻因無縣府執行細則，形成違法卻無可處罰的怪異景象。

多年前，我國因除草劑使用量名列全球前茅，農委會為強化除草劑管理，特別函頒各縣市政府，強調農藥管理法中明確規定，非核准範圍不得使用，例如：馬路邊坡、公園、校園、墳墓、檳榔園及水產養殖池邊都不得使用，違規者可依農藥管理法處新台幣1萬5千元以上15萬元以下罰。

在農藥管理法中雖已明訂除草劑使用範圍，但是又限於「農藥使用管理」是屬地方權責，中央農委會無權管理，須由地方政府開罰，目前只有台北市及宜蘭縣等2個縣市訂有管理自治條例，其它無訂定自治條例縣市則因未明訂業管機關，所以出現無單位開罰的情況。

苗栗縣政府在接到農委會來函後，先由農業處於2018年規畫「苗栗縣除草劑管理自治條例」，並送苗栗議會審議，結果議會認為這項條例規畫區域，是指農業區以外的土地，認為應由苗栗縣環保局研擬，因而退回由環保局重提再審。

2019年3月，行政院環保署以專案補助苗栗縣非農業環境雜草管理專案計畫中，訂定補助經費來提供縣府優先示範避免使用除草劑，針對縣內縣有地及公共區域的雜草管理及清理作業，並辦理相關宣導活動，以降低除草劑的使用與危害，環保局似應成為這項業務業管機關。但至今仍無相關條例送審，以致苗栗縣除草劑使用管理尚無明確法令可循。

農林公司所有的三義工商綜合開發區，面積廣達26公頃，位在三義交流道旁，是通往九華山、斷橋等知名景點必經之路，過去，公司雇人以割草機割除雜草，但近2年來，卻發現有人噴灑除草劑，造成近半公里長路段兩側雜草枯黃黑死，村民曾經抗議，但卻無效。

日前，1部中型卡車載運除草劑沿路噴灑除草劑，當場被村民撞見，但施作人員仍繼續作業，根本不理會村民抗議，2周下來，噴灑除草劑後路段雜草整片枯死，村民擔心有害健康，經向縣府告發，但卻發現徒有違法但卻無可處罰的窘境。