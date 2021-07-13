國民黨主席江啟臣13日強調，國民黨還是會協助南投等四個縣市購買疫苗，希望蔡政府不要阻擋。（盧金足攝）

民間買到疫苗 江啟臣批蔡政府「講肖話」：只會割稻尾

永齡基金會、台積電宣布已購買到疫苗，國民黨主席江啟臣13日表示，再次證明蔡政府不是沒有經費、政府也不是沒有管道，是把防疫當政治，以政治因素考量，堅持意識形態，變成民間出面才有辦法完成，怒批蔡英文總統「你是在講什麼肖話！」民間買之前一直阻撓，買到疫苗只會搶功、割稻尾。

江啟臣上午到國民黨台中市黨部捐助物資給弱勢民眾時表示，民間從6月18日開始，授權7月12日完成簽約，三周時間可以做到，為什麼蔡政府超過八個月，甚至應該更早一點都做不到，再次證明蔡政府講「我們已經採購到了，我們有多少疫苗」，都是假話。

他說，到今天上午，台灣總共有700萬劑疫苗，但有將近500萬劑都是民間與其他國家捐贈，「我們買的疫苗在哪裡呢？」很多國家已經在計畫打第3劑疫苗，面對病毒不見超前部署，質問蔡總統，「你是在講什麼肖話！」今年你什麼事都沒做，立法院編給你的預算花到哪裡？還是政府簽了不利的合約，這是人民的納稅錢，但紓困和疫苗都要民眾自救。

「政府不顧人民生命，也不顧我們的生計」江啟臣批評蔡政府失掉人民的信任，一路以來，蔡總統所做的事還能相信嗎？「過去的紀錄都在騙」，為了自保、為了確保人民的生命安全。

他強調，國民黨還是會協助南投等四個縣市購買疫苗，希望蔡政府不要阻擋，不要開什麼新專案，只要比照永齡基金會、台積電、慈濟基金會採購的方式，讓這四個國民黨執政縣市政府得以順利採購。

江啟臣也酸諷蔡政府「香菸超買，為何疫苗不超買？」民間買疫苗前一直阻撓，買成功了就搶功割稻尾。

針對中央流行疫指揮中心指揮官陳時中說，要要開放給學生優先施打，江啟臣表示，他早就呼籲了，學生活動力強，如有感染擴散快，絕對不能漏掉青少年族群，全世界主要的先進國家，都對學生打疫苗，政府沒有超前部署，總要落後趕上，陳時中願意讓學生優先施打，表示欣慰，也代表他的主張正確。