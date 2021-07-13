中央「COVID-19公費疫苗預約平台」在離島率先啟動，金門今起連3天開打，其中2658人選擇施打莫德納，另有16人預約接種AZ疫苗。（李金生攝）

金門縣府在東、西半島各規畫1座大型接種站，在分區、分流、分時段作業方式下，接種作業十分流暢。（李金生攝）

金門縣府在東、西半島各規畫1座大型接種站。圖為金湖體育館接種實況。（金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯表示，只要疫苗打完了，就一定會再跟中央爭取，希望鄉親踴躍接種，縣府也會視中央提供的疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象。（金門縣府觀光處提供）

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」在離島率先啟動，金門今起連3天開打，其中2658人選擇施打莫德納，另有16人預約接種AZ疫苗。楊鎮浯縣長分赴金城、金湖2大型接種站視察作業情況，籲請鄉親踴躍接種，提高全島疫苗覆蓋率和群體免疫力。

中央規畫「COVID-19公費疫苗預約平台」後，金門縣府7／6即向中央爭取到第9類「第19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」、「罕見疾病及重大傷病」及第10類「50-64歲」的鄉親可以優先登記，讓他們可以盡快獲得疫苗的保護。

楊鎮浯縣長表示，中央啟動「COVID-19公費疫苗預約平台」，列為3離島試辦地區之一的金門縣，在7／6至7／7共有符合資格者3424人完成接種意願登記，並有2674人於7／8至7／9實際完成預約。其中選打莫德納疫苗2658人，AZ疫苗僅有16人。

縣府規畫今（7／13）起至7／15一連3天，在金城體育館、金湖體育館開設大型接種站施打莫德納疫苗，小金門的鄉親則由烈嶼衛生所提供施打服務。另預約AZ疫苗者則於7／12至7／16共5天，在5個衛生所接種。

縣府事先透過縝密作業，在東、西半島各規畫1座大型接種站，在分區、分流、分時段作業方式下，接種作業十分流暢，獲得鄉親一致好評，肯定防疫團隊用心、貼心。

楊鎮浯表示，只要疫苗打完了，就一定會再跟中央爭取，希望鄉親踴躍接種，縣府也會視中央提供的疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請大家放心。