新竹市政府將於20日啟動第1階段國小教師疫苗施打作業，為全市公私立國小教師與職員，包含學前、特殊教育學校、實驗機構、外僑學校等教育夥伴共3835人施打疫苗，並於馬偕醫院、國泰醫院、北區及香山疫苗施打站辦理，以分區分流提高施打效率，預計2天打完所有國小教職員。

市長林智堅表示，新竹市目前持續為「預約平台」民眾持續施打，今天上午報到率也維持99％，明起新竹市另將啟動第1階段學校教職員施打，為3835名國小教職員工接種，此次施打對象主要為公私立國小教師，預計20、21日兩天就可接種完畢。

教育處代理處長沈靜濤指出，自國小教職員施打作業自明天起到周三的每日上午8點至11點，下午2點至5點，收到通知的教育夥伴，請依照排定的時間，到指定地點報到、分流施打。

教育處同時提醒，接種者前往接種時請務必攜帶身分證、健保卡，並事先填妥接種意願書，接下來還會依序為國中、高中教育人員施打，將在國小教師完成接種後安排時程，最晚將在9月1日開學前兩周，完成所有教師的第1劑疫苗接種。

此外，根據中央流行疫情指揮中心規範，18歲以上民眾第3輪意願登記結算將延長至19日中午12點，明起收到簡訊的民眾可以透過平台預約接種時間，尚未完成意願登記的民眾請盡快完成。