美國奧運男籃代表隊在熱身賽接連敗給奈及利亞、澳洲，自從「夢幻隊」1992年成軍以來，總共只輸過4場熱身賽，今年就佔了兩場。總教練帕波維奇(Gregg Popovich)賽後非常不高興，還和記者鬥嘴：「你到底要不要讓我說？你要不要讓我把話講完？你可以安靜一下讓我說話了嗎？」他似乎被記者的問題惹惱了。

帕波維奇說：「以前你們說只要打爆其他球隊就好，這是缺乏尊重的。往年大概有4或5個國家和我們打得很接近，那些好球隊是沒那麼容易被打爆的。雖然每屆賽事可能會有一兩場這種情況，但整體來說你們這種觀念是不正確的。」

儘管帕波維奇是NBA最偉大的總教練之一，治軍和戰術畢竟是兩回事，他帶的隊伍不是任他差遣的馬刺隊，事實上帕波維奇接手國家隊帥印以來僅有9勝5敗。球迷在網路批評這些大球星防守不賣力，以為仗著進攻火力就能射爆對手。

此戰澳洲91-83獲勝，帕波維奇說：「上半場我們防守方面得心應手，我們籃板搶得更好，進攻傳導更順暢節奏更快，在下半場，我們累了。」

前一仗輸給奈及利亞，ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)隨即開轟：「美國隊沒有藉口輸給奈及利亞，輸給一個名字叫做Gabe Nnamdi的傢伙，他在熱火叫做Gabe Vincent，還有Caleb Agada，或是某個沒人知道怎麼念的名字。」顯然史密斯不怎麼尊重奈及利亞，帕波維奇的意思就是這些球隊其實都頗有實力，美國隊球員如果不拿出真本事就不是穩贏的。