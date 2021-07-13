石木欽懲戒案，懲戒法院13日再次開庭，監察院代表一開庭就說，2名參審員及3名職業法官共同審理的合議庭偏頗，聲請迴避；審判長吳景源說，案件不能處理，等候迴避案的裁定結果，庭訊15分鐘就結束。這也是人民參審的合議庭被聲請迴避的首例。

石木欽的懲戒案，上屆監委未通過彈劾，但是去年監察院又召開彈 劾審查會通過彈劾，懲戒法院職務法庭由3名職業法官與2名參審員組合議庭共同審理。

上次開庭前，民間司改會向職務法庭「喊話」，宣稱石木欽案不得以逾 懲戒權行使期間而為免議判決，且石木欽尚在偵查中的犯罪事實也須 懲戒，有停止審理程序的必要，法官不得審結。

審判長吳景源一開庭就反駁「指導審判不是好現象」，他以1991年多 名法官共同發表聲明要求「還我乾淨審判空間」為例，強調石木欽懲 戒案是受矚目案件，呼籲各界應給予法官、參審員一個乾淨的審判空間。

職務法庭原本13日開庭時，將傳喚翁茂鍾、當時在場的律師，翁因另案在押台南看守所，合議庭將會以遠距視訊審理。不料，一開庭監察院代表陳先成就說，審理本案的合議庭成員，包括參審員臨床心理師蘇淑貞、台大法學院教授柯格鐘心證有偏頗，聲請迴避。

審判長吳景源表示，因為移送機關監察院聲請迴避，本案不能處理了，等待迴避案由別的合議庭做出裁定結果，諭知退庭。