花蓮縣疫苗接種狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣疫苗覆蓋率。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

剩餘的AZ及莫德納疫苗，花蓮縣政府19日起將開放給專案及接種第二劑對象。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

截至今天中午，花蓮縣內疫苗覆蓋率已達到22％，由於各地頻傳疫苗混打事件，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，13、14日巡查大型接種站時，有發現2起民眾想混打第2劑莫德疫苗，醫護人員經查資料並向其解釋後，已將他們請回，不過他也以國際期刊結果，呼籲中央應儘速開放混打疫苗。

花蓮縣長徐榛蔚指出，截至今天中午，縣內已有34434人接種AZ疫苗，36747人接種莫德納疫苗，全縣疫苗覆蓋率已達到22％，高於全國18.5％，而昨天中央早上10點公布全國疫苗覆蓋率，花蓮也已21.1％成為全台第二、非六都冠軍。

徐也說，剩下的10370劑AZ疫苗及10080劑莫德納疫苗，19日起將開放給專案及接種第二劑對象，另外，錯過前3波大型接種莫德納疫苗的65歲以上非原民長者及55歲以上原民長者，19日前可向13鄉鎮市衛生所預約。

許多地方頻傳第一劑接種AZ疫苗的民眾，魚目混珠想接種第二劑莫德納疫苗，朱家祥表示，「花蓮確實也有同樣情形發生」，雖然各大型接種站皆未做統計回報，不過自己13、14日巡視大型接種站時，就有2起發生，由於中央目前未同意混打，且醫護接種前都會使用健保卡查詢相關資料，發現後也立即請回。

另外，朱家祥有醫療背景，在記者會上也以專業角度談疫苗，他說，抓老鼠的貓是好貓、看門的口是好狗，「只要能預防重症死亡達到基本目的的疫苗，就是好疫苗」他也相信目前進到國內AZ及莫德納疫苗，及未來將進來的BNT疫苗，都是能達到預防重症死亡的好疫苗。

不過他也提到為何戲稱莫德納疫苗為「魔鬼圈套」，許多國際文獻陸續呈現混打疫苗相關數據，其中第一劑接種AZ疫苗者，第二劑接種增加訊息的mRNA疫苗，如莫德納或BNT疫苗，目前證實可行，若第一劑接種mRNA疫苗，第二劑就無法混打其他疫苗，從疫苗作用與未來性來看，AZ有較寬廣的連結，莫德納或BNT疫苗則沒有其他選擇條件。

朱家祥也提到，其實許多醫療單位皆在研究混打，待數據明朗，中央會再調整，不過從醫界回應上，都希望能混打，且科學也證實第一劑接種AZ、第二劑接種莫德納者，產生的抗體結果好、安全性大，相信混打未來是趨勢，目前也有很多國家開始混打，呼籲中央能盡快開放混打。