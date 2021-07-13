因三級警戒而休園近2個月的曾文水庫，配合中央的「微解封」政策，13日起早重新開放，不過入園人數不如預期多，一上午只有70多人入園，下午山區下起大雨，更澆熄民眾造訪意願。

曾文水庫管理中心表示，基於防疫考量，遊船仍暫停營運，封閉式展館不開放，包括曾文之眼遊客中心、南區水資源局永續利用館、觀景樓餐廳，以及公告釣魚區皆不開放。

配合防疫，曾文水庫園區每日進入人數至多4500人次，於曾文二號橋收費站及風吹嶺收費站實施實聯制，今日上午由曾文二號橋收費站進入遊客不到60人，由風吹嶺收費站也只有近20人。

位於水庫園區內的台南趣淘漫旅總經理郭軒作表示，宣布微解封洽詢電話量確實有增加，但主要為詢問設施開放的時間跟8、9月以後的訂房。目前7月的住房約1成。8月份以後也有3成多了。

位於官田的烏山頭水庫，今日也同樣開園了，風景區車輛最高容留量以140輛為上限，遊客服務中心、親水公園、八田技師紀念室、露營區、烤肉區與晨運暫不開放。八田與一紀念園區只開放外部庭園供遊客參觀，室內場所含動畫館、日式建物等不開放。

烏山頭水庫水庫管理處表示，今日上午遊客只有20多人。一上午也只有3人搭乘太陽能遊艇。太陽能遊艇經理黃淑珍表示，疫情期間遊艇票價降為150元，早上的遊客是得知水庫水位增加，遊艇可開到夢之湖遊湖，特別來坐遊艇。

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