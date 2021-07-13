人要喝好水，但你種的植物喝對水了嗎？為瞭解灌溉水品質變化，並及時的給予相對應的調整，依據農委會訂定的灌溉水質標準，適於灌溉使用的水質其pH值應介於6-9之間、電導度小於0.75mS／cm，以及鈉吸著率小於6.0。另外，建議一般作物的灌溉水，其鈉含量需低於30ppm，耐鹽作物之灌溉水則小於80ppm為佳。

高雄區農改場場長戴順發表示，農業生產所使用的水，包括雨水、河水及地下水等，其來源不一樣，性質也有所不同，而不同的作物或灌溉模式，對於水源品質的需求亦不同，部分地區的地下水源因流經鈣、鎂含量較高的土層母質，其鈣、鎂含量相對也偏高，當使用於設施滴灌系統時，易造成管路阻塞而減低供水(肥)效能，理想的滴灌用水條件，鈣、鎂含量須分別小於120ppm及25ppm為佳。

戴順發說明，目前全台各個農業試驗改良場除了提供土壤檢測服務外，也免費提供灌溉用水的水質檢測，農友可將灌溉水裝入乾淨的保特瓶中，就近送至各農業試驗改良場所進行分析，了解灌溉水的酸鹼度、電導度及各項礦物元素含量，農委會所屬的各區農業改良場皆提供農民免費的灌溉用水的水質檢測服務，農民可多加運用，以利農作物生產品質提升，建議每半年就檢測1次。

戴順發指出，灌溉的目的為提供作物維持生理運作及幫助養分吸收，給予作物合適的灌溉水，有助於土壤及作物健康，及生產高品質的農產品，但部分高屏沿海地區因地層下陷引起海水入侵，導致地下水有逐漸鹽化的現象，因此需多加關注灌溉水鈉含量之變化。長期使用鈉含量較高的地下水進行灌溉，將導致土壤鈉含量累積，而抑制作物對其他元素的吸收。