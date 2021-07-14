一名與蕭姓男子在2016年與女友發生性關係時，在女友不知情下，偷偷錄下兩人性愛激情片以及拍攝裸照，未料隔年兩人分手，蕭男心有不甘，竟然以「小婊子」為標題，將性愛片與裸照PO上色情網站，直到2020年12月，女方好友上網看到影片後告知，女方才驚覺自己多年來，竟成為色情網站的女主角，讓她因此崩潰提告，法院審理後，依妨害風化罪判3月徒刑，可易科罰金。

根據判決書記載，蕭姓男子在105年間與女友在住處發生關係，蕭男偷偷以手機拍下性愛影片及裸照，但兩人在106年間分手，蕭男心有不甘，一氣之下，在色情網站上申請帳號，以「小婊子」為題，發布與女友性愛過程之影像，經過近4年，去年女方才透過友人告知，在色情網站上看到她的激戰片，讓女方因此崩潰報警。

法官認為，蕭男刻意將兩人性愛過程之猥褻影像，上傳至網路論壇網站，張貼於其發布主題為「小婊子」文章中，供不特定多數人得點選該文章網頁觀覽，並非以實際交付之方式散發傳布於眾，而是將之置於網站網頁供不特定用戶連結網路觀賞、瀏覽，且須待各別用戶點選後始才能觀覽影像，應屬以網際網路供人觀覽猥褻影像之行為。涉犯網際網路供人觀覽猥褻影像罪及加重誹謗罪。

法官審理後認定，審酌蕭男與女方曾為男女朋友關係，分手後本應好聚好散，縱使不能互相祝福，也不應該藉由上傳2人交往期間之親密影片，毀損甲女之名譽，且依現今科技，電磁紀錄影像能被反覆、大量複製，並透過網際網路快速散播，一旦上傳至網際網路後，甚難阻止、收回，但蕭男竟恣意將2人性交過程拍攝之影像，上傳至網路論壇網站，供不特定多數人觀覽，使女方之身心受創，並危害社會善良風俗，且犯後未能與女方達成和解，但考量蕭男犯罪時年紀尚輕，係一時年輕氣盛下所為，且其先前並無刑案科刑紀錄，因此判刑3個月，可易科罰金。