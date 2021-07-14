歸仁警方將針對易超速路段，不定時測速照相加強取締。（歸仁警分局提供／曹婷婷傳真）

10次車禍9次快！歸仁警分局統計2018年至今年6月死亡車禍肇事原因，以自撞、自摔、追撞居多，主因係超速失控、未依規定減速等因素導致，尤其，疫情三級警戒期間，馬路車流雖然較少，但汽機車駕駛人車速過快，歸仁警分局針對轄內易超速路段不定時實施移動式測照，加強取締，降低民眾肇事率。

歸仁分局分析轄內易超速發生事故路段，包括有「關廟區台19甲路段」、「仁德區文賢路路段」、「仁德區文華路路段」、「仁德區中正路路段」、「仁德區崑崙路路段」、「歸仁區中正南路路段」、「龍崎嶇市道182線路段」等。

歸仁警分局長洪頂力表示，取締告發目的不是為了懲罰違規的民眾，而是讓民眾知道該路段易肇事，應遵守速限、小心駕駛，以保障自己與他人的安全。

歸仁警分局呼籲，超速行駛除了違規處罰相當嚴重外，更可能使駕駛人於遭遇突發狀況時反應不及而致生危險，若能遵循道路速限行駛，除可降低事故發生機率及嚴重性外，均速行駛更可增加交通順暢程度，駕駛人行車應確實遵守交通規則，勿有僥倖心態，共同維護道路交通安全及順暢。