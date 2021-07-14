「可憐基層苦命人！」台南市議員謝龍介14日市政總質詢時，指疫情衝擊經濟，很多基層都快「沒氣，除當場捐贈現金100萬元給市府，希望拋磚引玉幫助經濟困苦的學童有飯吃，還要求市長黃偉哲向中央提案，於短期內發放消費券每人5000元，以振興基層經濟。黃偉哲當場簽名承諾，並表示將向立法院民進黨團提案。

謝龍介指出，在疫情的衝擊下，公務人員的薪水沒有減少，在企業上班的白領階級也不受影響，但基層做資源回收的人，就算撿紙箱撿一整天也賺不到100元；靠乞討為生的人也不敢乞討，一下子都沒有收入；餐飲、旅遊業者更都快要「沒氣」了。

謝龍介表示，由於看到許多基層的人很可憐，他決定透過國民黨中常會向立法院國民黨團提案，希望行政院短期內發放消費券每人5000元，並要求黃偉哲也簽署承諾書，一起向中央提案促成此事。

在議事廳備詢台公開念出聲明書的黃偉哲強調，他很同意謝龍介的理念，也感受到疫情為市民帶來許多苦難，他將向立法院民進黨團提案，建請行政院在短期內發放消費券每人5000元，以振興、活絡基層經濟。

謝龍介強調，為幫助更多弱勢族群，他除了在日前捐助1萬個便當給中西區、北區的經濟弱勢戶外，還承諾26日三級警戒解除之前，將在安南區再發1萬個便當；同時，他更在議事廳當場捐出現金100萬元給市府，希望拋磚引玉讓經濟困苦的學童有飯吃。

黃偉哲代表接受後表示，在疫情影響下，南市府也規畫「停課不停餐」擴大補助，今年暑期弱勢學生的午餐補助對象，更擴大納入中低收入戶學童，受惠人數由原來的2500人增加至7800人，經費增加至1560萬元。教育局說，今年暑假針對中低收入戶的7800位學童，提供40天每日50元的營養午餐費；社會局也媒合企業愛心，同步於暑假提供2000位高風險家庭學童每日60元餐券，可就近到4大超商兌換66元等值餐點，希望在暑假期間弱勢學童仍可安心用餐。