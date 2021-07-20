彰化縣大村鄉公所去年底通過《振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，大手筆發給3.8萬鄉親每人2000元禮金，這都要拜正新輪胎老董羅結夫妻遺愛鄉里所賜，超過十億的遺產稅入公所公庫，去年鄉長游盛表示，希望未來能變成常態性福利，今年發放與否也讓鄉民十分關心，游盛表示，以發出的遺產稅將會優先放到重大建設，是否持續發放將在討論。

正新創辦人羅結前年去世，預估可以在挹注16至20億的遺產稅到大村鄉公所，目前已經撥入5億多，但因遺產稅金額龐大，羅家以現金、基金、公共設施保留地等來抵稅，將分次入帳，預計1年內可以全數撥入。

游盛表示，公所去年通過自治條例發放關懷禮金。最高每人每年可以領取6000元，當時提案就表示會視公所財務狀況進行發放，去年編列的7500萬元，已經在今年農曆春節前發出，今年疫情嚴峻百業蕭條，大家也在期待禮金發放，目前正積極討論當中。

游盛說，今年公所追加預算3億9000多元，總預算達到8億4000萬元，目前正規畫大仁路、大溪路等重要道路拓寬，總經費的配合款就要5億多，目前地價攀升徵收費用也提高，公所自己就要編列3億多元的配合款。

游盛說，大村原本視聯工程配合款都拿不出來的貧窮鄉鎮，好在正新創辦人羅結夫婦的遺產稅挹注公所，除了發放禮金他相信民眾更多的是希望能看到建設，因此今年公所也希望能優先將預算運用在重大建設，至於今年會不會在發放禮金，目前尚未提案討論，但會持續研議。