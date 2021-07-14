24歲美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）身材高挑、風格前衛，還有一張厭世臉，成為時尚界的新寵兒，近日她受邀參加坎城影展，不忘利用空閒時間到海邊約會，裙擺疑似拉太高，底褲當場被看光。

貝拉哈蒂德12日出席義大利競賽片《Tre Piani》首映會，穿著黑色敞胸貼身長洋裝，僅用肺部支氣管項鍊和胸貼遮點，大膽又神秘的風格令人眼睛一亮，瞬間成為鎂光燈追逐的對象。

貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在紅毯上胸前僅用項鍊和胸貼遮點，成為鎂光燈焦點。（圖／達志提供）

除了出席坎城影展，貝拉哈蒂德也抽空撥出時間與藝術總監新歡馬克卡爾曼（Marc Kalman）約會，小倆口下榻高級的五星級飯店，並一起搭遊艇出遊， 她換上黑色比基尼展現穠纖合度的好身材，大膽在飯店旁的懸崖跳水，再享受日光浴；緊接著回到飯店休息，換了一套鵝黃色深V長洋裝，裙擺還有開高衩的設計，完美襯托一雙大長腿，卻發生走光意外，原來貝拉哈蒂德在岸邊等待快艇時，疑擔心踩到裙擺，伸手將裙子拉高一點，反而不小心被狗仔拍到走光畫面，意外成為此行的話題之一。

貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在海邊不小心走光。（圖／達志提供）

貝拉哈蒂德入行以來除了獨特的風格引人注目，還有精彩的情史受人津津樂道，她曾和賽琳娜（Selene Gomez）前男友威肯（The Weekend）分分合合4年，終於在2019年結束虐戀，隔年迎接新歡杜克尼克遜（Duke Nicholson），熱戀不到一年再度告吹，轉愛藝術總監馬克卡爾曼（Marc Kalman），男方是《紐約時報》和《T雜誌》的時尚顧問，曾與眾多大咖和知名品牌合作，才華洋溢的他還被美譽為「時尚界賈伯斯」。