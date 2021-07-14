苗栗一名31歲的劉姓男子昨（13）日傍晚疑在河堤慢跑，遭落雷擊中後搶救7小時，不幸於14日凌晨宣告不治。鄰居得知消息難以置信，透露劉男是憲兵退伍，還曾當過健身教練，是個體格健壯的陽光男孩。

劉男昨天傍晚疑似在經國路河堤邊慢跑時，遭雷擊倒地，當場失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救2小時後一度恢復生命徵象，並轉送加護病房觀察，但最終仍因傷勢過重，於凌晨1時許宣告不治。

據ETtoday報導，鄰居得知消息後難以置信，表示劉男個性相當好，平時還會幫鄰居移車；並透露劉男是憲兵退伍、體格強健，還曾當過健身教練，是個陽光好男孩。

萬一真的遇上雷擊該如何保命？苗栗縣消防局副局長匡夢麟表示，若不幸遇到雷擊，應立即蹲下，身體儘量壓低，頭也壓低，壓得愈低愈不易被雷擊；此外，記得要「踮腳尖、腳跟互碰」，萬一不幸遭雷擊，電流從腳尖進入，可從另一隻腳導出去，不會流竄身體，儘量將傷害降到最低。