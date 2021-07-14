新冠肺炎有數起確診個案沒有特別症狀，但出現低血氧快速惡化後猝死情形，及時掌握生理數據已成防疫重要課題。經濟部技術處支持工研院聯合跨域業者，與新竹台大分院共同合作開發「生理訊號即時監測整合平台」，可望成為醫護人員防疫照護的利器。

工研院生醫所所長林啟萬表示，「生理訊號即時監測整合平台」是將體溫、脈搏次數、呼吸頻率、血壓數值、血氧濃度等五大生理數據蒐集置平台上，所有數據都要求須去個資化，並且符合醫院規範，目前已導入新竹台大分院進行臨床應用合作。

林啟萬說，初期目標是依據臨床醫護人員的使用需求，評估平台中蒐集生理資訊的適用性與穩定性，希望能快速導入使用，讓醫療照護生理數據監控更即時化、自動化、非接觸化，能降低醫護人員接觸感染的機會。

新竹台大分院副院長譚慶鼎副表示，疫情期間更突顯遠距即時監測的重要性，透過與工研院合作的「生理訊號即時監測整合平台」，可跨越空間與時間限制，自動蒐集生理數據並持續監控，解決醫護人力不足問題，同時也能提升醫療品質。

目前各醫院每個護理師平時約照顧7到10個病人，未來該平台運用後，可望提供醫院專責病房、集中檢疫所、防疫旅館甚至居家，進行遠端即時掌握患者生理狀況，減少醫護人員與確診患者接觸感染風險，更能時時守護生命跡 象，提升病人安全。

工研院同時會持續透過開放平台，銜接進入國內重要防疫單位，如新北雙和醫院、北市聯醫、深坑集中檢疫所、蘭陽集中檢疫所等，擴大場域連接應用，加強國內防疫照護能量。