疫苗是否可以混打，中央流行疫情指揮中心的疫苗諮詢小組有作詳盡討論，專家小組召集人張上淳表示，不同種類的mRNA疫苗是否可以接續打，小組將參考國際資料，只要有足夠科學證據證明可以，當然就可以考慮這樣的模式。

張上淳表示，國際上有AZ加BNT混打的結果，也無重大不良反應，從樣本資料AZ和BNT的資料是ok的，但目前確實沒有看到AZ加莫德納的結果。因此小組成員也建議，希望台灣可以自己做臨床試驗得到科學數據，或是看看國外的資料，作為重要參考。

張上淳指出，至於不同種的mRNA疫苗交互施打是否可以，小組也會參考國際資料，如果有足夠的證據顯示這樣的方式是ok的，當然可以考慮這樣的施打模式。

張上淳也說，有些人覺得AZ加BNT的經驗，可以延伸到AZ加莫德納，但這樣的方式，不同專家有不同意見，因此還是要達到共識才能決定。至於BNT加莫德納或是莫德納加BNT，很多委員都是希望有足夠的醫學證據來顯示這樣的施打方式是ok的。