疫苗覆蓋率不同計算方式比較表。(取自中時)

陳時中說明劑次人口比，片段約從21分起。

目前我國打第一劑疫苗的覆蓋率為15.9％，指揮中心宣布，接下來的計算方式改採用「劑次人口比」，引發外界爭論。前疾管局長蘇益仁更表示，疫苗施打覆蓋率不需把打兩劑的加進來算，「全世界沒有人這樣算，都是打第一劑的人有多少？打第二劑的有多少？」兩者會分開算。不少網友則在相關報導底下留言表示，「都有校正回歸了，再創一個劑次人口比，一點也不意外」、「世界跟不上台灣」。

指揮中心發言人莊人祥表示，所謂「劑次人口比」，就是不單看施打第一劑疫苗的人數，而是將第一劑、第二劑的接種數字加總後除以全國人口數，所得出的百分比當作整體疫苗的覆蓋率，目前我國打第一劑疫苗的涵蓋率為15.9％，若用劑次人口比計算為16.27％。對於此作法，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，政府改用劑次人口比計算覆蓋率，確實有美化數字之嫌，可能是陳時中心中很想解封，但行政院不太想，因此必須要有權宜之計。

對此，有網友在《中時新聞網》、《YAHOO新聞》、《批踢踢》相關報導留言表示，「老天啊，自欺欺人」、「不管什麼東西都要玩文字遊戲，騙人騙鬼的」、「要混淆視聽，還是欺騙自己？」「不要說專家了，我看了也覺得是荒謬」、「世界跟不上」、「世界怎麼跟得上台灣」。

面對外界爭論，陳時中今(14日)在防疫記者會中再度說明，其實很多單位都用劑次人口比來做表達整體疫苗施打範圍，像是美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞，沒有所謂沒人用這樣做表達，以後公布數字用人口涵蓋率跟劑次人口比跟大家報告。