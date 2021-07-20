衛福部長陳時中認為，到現在都還有人在講疫苗價格，是有點「居心叵測」，因為疫苗價格在合約中已寫得清清楚楚，就是保密事項，若再講下去就可能破壞合約，影響合約有效性與進貨時程。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，陳時中的說法，以及高端疫苗通過緊急授權，目的都是為了政權保衛戰。

吳子嘉19日在政論節目《關鍵時刻》中表示，陳時中展現出從來沒有那麼好的中文程度，居心叵測的目的是陰謀，而陰謀的標的物是什麼？主持人劉寶傑聞言感到有點不可置信，「今天叫陳時中把數字丟出來，也就是買的價格丟出來，是一個陰謀？」

吳子嘉指出，陳時中認為，要逼他丟出來就是有陰謀，而陰謀的目的就是要奪權，「你要動搖我的政權」，他把這定義成政權保衛戰，陳時中的中文特別好，但這整個表達的背後，就是他的老闆認為絕對不可以講，講了就崩盤了。

吳子嘉坦言，整個事情就是政權保衛戰，高端也是政權保衛戰，每一件事情都不能講，講了就完蛋了，且高端通過之後激起了一個效果，就是在疫苗青黃不接的時候，馬上有疫苗可以打，因為如果接的上來，就不會有這麼突兀的事件，如果一切都照程序走，表示沒壓力，而他今天這樣做，代表沒辦法，偷偷摸摸做這件事情，就是他的危機處理。

吳子嘉認為，這整件事情就是偷偷摸摸做了一個，我們不知道他在做什麼的事情，目的只有一個，就是政權保衛戰。