大陸知名鋼琴家郎朗與小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice）是著名的恩愛夫妻，26歲的吉娜擁有天使臉孔和前凸後翹的魔鬼身材，天生麗質的她儘管已當媽，身材依舊曼妙，不過吉娜近日則被網曬出逛商場的無P照，她被指穿搭詭異，吉娜還罕見被嫌肚凸、腰粗。

陸網日前曬出野生郎朗與吉娜逛商場照，小倆口雖然被大批民眾包圍，不過網友大讚夫妻很親民「很有禮貌地跟我打招呼，激動（得）不要不要的」，照片中，郎朗身穿棕色西裝、吉娜則頂著高馬尾、以藍紫色碎花長裙現身，在民眾無P照中，吉娜依舊高顏值，五官俏麗，皮膚光滑、水嫩。

吉娜遭指腹部凸起、腰部豐腴。（圖／取材自新浪娛樂）

但吉娜卻被指穿搭奇怪，原來穿著氣質碎花長裙的她，腳上踩的是運動涼鞋，同時，在另一張照片中，竟不見吉娜招牌的纖細螞蟻腰，她腹部凸起、腰部也顯得豐腴，不過這件洋裝，吉娜早在5月為兒子舉辦百日宴時就穿過，當時她手臂纖細、腰部線條明顯，如今吉娜卻被指發福，也讓網心疼護航，推測應該是拍照角度導致。

吉娜愛麗絲5月為兒子舉辦百日宴時，就穿過碎花長洋裝。（圖／取材自吉娜愛麗絲微博）

26歲吉娜愛麗絲今年一月迎接兒子出生，和郎朗開心升格當新手父母，吉娜愛麗絲坐完月子後，她近期也積極產後復出，登上陸綜、出席鋼琴表演與時尚活動，產後狀態極佳的吉娜，談到兒子則藏不住喜悅說：「幸福感爆棚」，同時，吉娜也透露，當媽媽其實很辛苦，需要24小時都在工作，也讓吉娜愛麗絲直呼：「我真的從心裡就非常地尊敬所有的媽媽們」