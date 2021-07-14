公館鄉農會進駐特色館咖啡廳，總幹事古雪雲要重新打造新的休閑空間。（謝明俊攝）

「茅鄉炭坊」4名年輕人重新裝點特色館穿堂，讓人有耳目一新的景觀。（謝明俊攝）

「茅鄉炭坊」4名年輕人重新裝點特色館入口空間，讓遊客有全新的休憩空間。（謝明俊攝）

重量級陶藝工藝師葉彤在特色館歡迎大家來習陶。（謝明俊攝）

特色館主展區已重新招攬廠商進駐，未來將展現全新面貌。（謝明俊攝）

疫情提升3級警戒後，苗栗縣政府所屬展館全數休館，文觀局管轄的苗栗特色館，利用休館時間重新整修及招標新廠商，未來並結合苗栗縣農會及公館鄉農會進駐，以陶藝主題，加上地方特色的農特產品，以及咖啡休閒空間等，重新打造1個更能吸引遊客的休憩園區，待疫情解封後重新出發。

位在公館鄉的苗栗特色館，是以陶瓷博物館為主軸的大型遊憩展區，除展出苗栗本地陶藝品外，還結合來自各地工藝名師，在周邊工坊教導民眾陶藝製作，並有許多苗栗當地農特產品陳售，吸引不少各地團客前來。

疫情警戒提升至3級後，為防群聚感染，特色館因而休館，但文觀局長林彥甫希望乘著休館時間，將特色館重新整修，並重新招攬廠商進駐主展區。而苗栗縣農會在新任理事長陳怡樺及總幹事鍾金光就任後，決定將縣農會遷至特色館內，與公館鄉農會一同將地方特有農產品加入，多個單位同時加入，更增添特色館的多樣化。

去年八月間，特色館引進苗栗在地青農「茅鄉炭坊」進駐，由坊主羅志方、郭純嵐，「原宇設計工作室」設計師林之瑋、陳鋠芯，以雇工購料方式，營造打卡點，休館期間，工作人員將特色館中炭坊前方閑置空間，以及穿堂等區域，重新裝點，令人耳目一新。

文觀局文創產業科長何文琪表示，4位年青人透過大面積的藝術油漆塗抹方式，在川堂打造清水模牆面，與質樸的生活陶工作坊相對應，另於停車場入口處，堆砌低矮圍牆的休憩空間，打造鄉村風格的溫馨氛圍，讓孩子們可以安全的跑跳、民眾們放鬆身心靈的同時還能體驗一日網美，享受悠閒時光。

林彥甫指出，為活化園區空間，向中央客委會爭取到「隘寮下奉茶亭─公館客家文化展示館計畫規劃設計暨工程案」、「苗栗陶品牌打造計畫─第二期」、文化部「苗栗公館地方創生陶藝空間活化計畫」等經費，逐步提升園區陶藝氣息，豐富園區整體質與量，讓園區未來精彩可期。