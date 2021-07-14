金鐘視后尹馨成功排到疫苗殘劑，讓她開心直呼：「怎麼那麼好的事降臨，簡直像中統一發票2000（從來沒中過）」，而尹馨在昨接種完莫德納後，她稍早則透露打完不痛、準備好的退燒藥沒用到，不過尹馨也分享「唯一的特殊感覺」，則是她昨晚感覺一點點心悸、沒辦法很快入睡，但尹馨也強調，她目前為止一切正常，呼籲大家可以平常心面對。

尹馨在上月底上網登記，等了半個多月後，接到疫苗殘劑通知，讓尹馨又驚又喜，尹馨透露：「之所以六月手刀登記上殘劑，就是因為不挑品牌，當時覺得能快點打到第一劑是上策」，同時，尹馨也分享打完第一劑莫德納的狀況「打的速度快到來不及拍照，針很細，不痛」。

尹馨臉書全文。（圖／取材自尹馨臉書）

尹馨打疫苗前做好萬全準備，她原本備好的止痛退燒藥，整晚都沒用上「聽說幾小時之後，入針手臂會像被揍那麼痛，我也絲毫沒感覺，準備了平常愛吃不吃的維他命們，決定這周都要乖乖吃」，不過尹馨也透露「唯一的特殊感覺」，那就是她昨晚感覺一點點心悸、沒辦法很快入睡。

不過尹馨也向外界報平安，表示她多喝水、果汁並多休息，尹馨強調：「目前為止一切正常」，呼籲大家可以平常心面對，若排到疫苗就去打、一起加油抗疫，最後，尹馨也信心喊話：「我要跟你們一起逛百貨公司」。

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