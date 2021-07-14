台灣自5月爆發大規模本土疫情後，已累積超過1.5萬人染疫、747人死亡，致死率近5％，高死亡率引發國人關注。北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，國內重症醫療量能不足是一大關鍵。對此，台北市長柯文哲揭2大可能因素，為黑數太多或者疫情之初太緊急，造成前幾週死亡率高。

蘇一峰在臉書PO文指出，這次疫情的高死亡率與台灣重症醫療量能不足有很大的關係，因為在台灣健保體制下，重症單位是賠錢單位，不少救命機器健保不付錢，救命俯臥姿勢健保不給錢，重症醫師陷入人才荒。

台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

柯文哲表示，確診案例死亡率全台灣是4.8％，這需要做一些研究，因為全世界總平均是2.1％、美國是1.8％，台灣的臨床醫療再怎麼樣，都不可能在世界平均之下，應該還是在很前面。

柯文哲認為，不管是台灣或是台北，確診案例的死亡率達到4.8％，有可能是黑數太多，有另外一個解釋是當時疫情出現很急，醫療體系來不及應變，所以在前2周死太多人，這是科學的題目，應該把所有病歷做科學的研究才有辦法回答。