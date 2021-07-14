前總統陳水扁14日下午PO出一張赴高雄長庚醫院檢查的照片，阿扁表示，在醫療小組安排下，做腦波檢查，但醫療團隊檢查同時，卻發現血氧儀SOP2最低降到90%，阿扁指出，這現象證實主治醫師陳順勝副院長，日前曾懷疑阿扁白天也有缺氧現象，應多加注意。

阿扁14日在臉書PO文指出，他14日赴高雄長庚做腦波檢查的照片，從照片中可見阿扁身躺病床，在醫護人員陪同下，進行身體檢查，但手指上掛的血氧偵測儀，顯示的血氧飽和度 (SpO2)，卻降到91%。阿扁坦言，最低曾有測過降到90%的紀錄。

前總統陳水扁14日臉書PO出赴醫院腦波檢查照片。（圖/摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

值得注意的是，陳水扁前總統曾在今年5月中旬，PO出測量呼吸中止症的「天線寶寶」照片。當時兒子陳致中受訪表示，父親有「重度呼吸中止症」，先前在北榮、中榮都有開刀改善。回高雄長庚也會定期檢查。如果病狀沒改善或沒有治療，可能會腦部缺氧，導致心臟病或失智等問題。此外，陳致中也曾坦言，阿扁還患有腦神經病變、創傷後壓力症候群、類巴金森氏症症候群、漏尿及手抖等症狀，隨時要掛著尿袋，目前都持續治療控制當中。

看完陳水扁照片，網友則紛紛在其臉書留言，「祝福平安加油」、「敬愛的阿扁總統、加油」、「加油！一定會好起來，天佑阿扁總統」。