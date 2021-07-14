在人際關係中，人品好、形象佳的人會特別受到喜愛，星座運勢網站「星座上上簽」分享，射手座、白羊座、天秤座、金牛座、水瓶座的人在朋友眼中形象最好，他們擁有好人緣，受到大家的歡迎，周遭的人都喜歡和他相處，因此在社會上人脈特別廣，無論是生活或事業都能受到大家的幫助，特別順遂。

▍第五名：射手座

射手座很熱情，外型看起來很陽光，喜歡參與社交活動，他們無法讓自己閒下來，常常利用時間充實自我，學習很多新事物，和他在一起能夠被感染滿滿的正能量，因此在朋友眼中的形象很好。

▍第四名：白羊座

白羊座性格單純直率，用真心去交朋友，他們非常講義氣，朋友有難一定不顧一切的出手幫忙，這樣的人當然很受到朋友的喜愛，形象非常好。

▍第三名：天秤座

天秤座善解人意，觀察力很強，常常能在第一時間發現朋友的需求，立刻伸出援手，而且他們的人緣很好，人脈很廣，朋友之間互相幫助，問題很快就能解決，在朋友間擁有很好的評價。

▍第二名：金牛座

金牛座的性格很認真，找到目標就會拚命投入，他們雖然很重視名利，不過一定會用正當的管道取得，不會做出傷害他人的行為，朋友們對他們評價都很好，形象頗佳。

▍第一名：水瓶座

水瓶座對待所有事情都很佛系，不會強求，他們認為強求無法真正獲得快樂，不如順其自然，反而能得到更多。因為他們這種隨和的個性，反而非常受歡迎，在朋友眼中的形象趨近完美。