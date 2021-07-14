民進黨立法院黨團今早召開線上記者會，民進黨團書記長羅致政在會中上指出，台中市、新北市的疫苗接種率為六都最低，是把平均接種率壓低的後段班學生。引起台中市議員黃健豪不滿說，請問羅致政台中接種率六都最後怎麼算的？民進黨立院黨團，嘴上說防疫優先實際卻還是政治優先。

黃健豪說，今天上午民進黨召開記者會，造謠台中市接種率六都最低。第一個問題，「接種率」怎麼算的？

依照目前中央採購的疫苗皆限制18歲以上成人接種，接種率應該是「實際接種人數」佔「應接種人數」的比例。提供一個數據給民進黨立委們參考，台中市18歲以上人口為234萬5725人，目前施打人數42萬1234人。這數字算一下，台中市接種率是17.95％，是六都排名第二！

黃健豪指出，台中市疫苗的配撥比率還是六都排名第四，遠比第一名台北、第二名高雄、第三名桃園還少。先前時陳時中還說，全台施打比率高的縣市，還包含台中的94％，退一萬步說台中接種率低，依照那麼高的施打率來看，不就是中央撥給台中疫苗太少嗎？

第二個問題，台中疫苗的庫存還有30％？你敢信？疫苗庫存不知道怎麼算的，從6月底到7月9日，指揮中心都認證台中市是本島疫苗施打率最高，剩餘率最低的城市。今天的民進黨立委記者會，台中市突然變成接種率最低，疫苗庫存近30％的城市，多的出來的疫苗，拜託民進黨的委員找出來給我們好嗎？

黃健豪表示，找出來，我身為市議員，一定要求市長馬上開設快打站接種！如果事實證明，找不到剩下30％的疫苗，台中市總共有5位民進黨籍立委，請各位委員補給台中市民，我們感謝你。最後，台中市目前還有人未打到疫苗問題出在哪？就是中央配撥給台中的疫苗太少！

黃建豪說，截至今天為止台中市光67歲以上長輩施打完畢後，市府疫苗就近乎用盡，66、65歲的長者還在苦等中央配撥疫苗。中央美其名說可以透過唐鳳的預約系統進行預約，但是遲遲不配撥足夠疫苗給市府，造成民眾只能仰賴中央，讓台中市府無辜受罵，成全了自己的政治算計，苦了台中市民。

黃健豪強調，防疫當前，只能苦口婆心的呼籲，民進黨在疫苗施打上，不要充滿政治算計與捏造數據，要真正不分藍綠為民眾設想！