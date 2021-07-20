國產的高端疫苗通過衛福部核准緊急使用授權，可審查會議中沒有全程錄影，引發外界質疑是否有黑箱疑雲，對此，衛福部長陳時中解釋，「審查公開不保證沒有背後交易」，聽到陳時中的話，資深媒體人趙少康則質疑，是否表示陳時中也認為可能有背後交易。

趙少康今（20日）在臉書發文表示，大家都支持國產疫苗、希望國產疫苗研發順利，但要打進身體的疫苗，除了安全，可以真正對病毒有防護力更重要，所以自己一再呼籲，要在符合國際要求下審查國產疫苗緊急授權，審查會議更應該全程直播，攤在陽光下接受檢驗。

趙少康痛批，蔡政府鐵了心要讓高端通過EUA，昨天無預警以18:1的壓倒性票數通過，審查結果2週內只會用去識別化的方式公布。因為政府的不公開透明，導致現在民眾都在擔心台灣會變成國產疫苗最大的臨床人體實驗場，政府還不知不覺，他要求衛福部公開審查委員的名單與會議記錄，開大門、走大路，坦蕩面對國內外檢驗，不能以黑箱、放水或政治力介入方式干擾疫苗審議。

針對陳時中說「審查公開不保證沒有背後交易」，趙少康認為，表示陳時中也認為可能有背後交易，而且如果公開都不表示沒有背後交易，不公開不是更會有背後交易？除了審查不透明，民進黨及蔡政府口頭上「全力支持國產」，卻看到許多綠營人士沒把手臂留給高端，甚至連主導EUA審議的食藥署，疫苗接種率已達到169%，已經把國外疫苗打好打滿，沒留給高端的打算。

趙少康感嘆，「挺國產是工作，打國際是生活」，這些「高端玩家」們批評有人打特權疫苗的同時，「忘了自己應該先交代為什麼沒有把手臂留給國產疫苗」。

對於高端疫苗的審查並沒有全程錄影引發爭議，陳時中昨在記者會上解釋，社會對於專家審查會議都有很多爭議，有一派認為要全程公開，有一派認為專家表意權要自由，這兩派各有優缺點，沒有說誰好誰壞，就算全程公開，誰也無法保證背後就沒有交易在。