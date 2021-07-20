嘉縣老年人口多，嘉義縣長翁章梁今20日在全國疫情研商早報建議，爭取長者施打第2劑疫苗時，採用地方通知方式，整批配撥疫苗，以利疫苗快速接種。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

目前疫苗施打需透過「COVID-19 公費疫苗預約平台」預約登記，但嘉義縣老年人口比例全台最高，因數位落差，許多長輩不知如何上網，嘉義縣長翁章梁今20日在全國疫情研商早報建議，爭取長者施打第2劑疫苗時，採用地方通知方式，整批配撥疫苗，以利疫苗快速接種，也減少長輩的「預約焦慮」。

嘉義縣之前採發放通知單、廣播放送、衛生所公告等方式通知長輩到指定接種站接種疫苗，現改成上網預約，不少長輩不會使用手機、電腦，甚至連需上網預約都不知道，不僅造成恐慌，甚至可能錯過第2劑疫苗接種。

嘉義縣議員黃嫈珺日前觀察到許多長輩因不會使用預約系統而產生數位落差，建議中央在數位資訊有落差的縣市，應該撥補更多疫苗讓前線指揮官有作戰空間，為現場報名的民眾施打疫苗。

翁章梁說，全國疫苗接種轉軌登記制，許多長輩不懂得如何用3C產品操作上網登記意願及預約，即使可以到衛生所、藥局、超商預約，他們仍不太習慣，所以他在今天全國疫情研商早報向中央提出建議，長者施打第2劑疫苗，可採地方通知方式，整批配撥疫苗，嘉義縣有信心以最快速度完成疫苗施打，中央回應第2劑施打前會回覆。