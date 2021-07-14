嘉義縣過去環保稽查工作是委外執行，今年正式成立環保稽查大隊至今，查獲非法堆置廢棄物件數高於前3年加總件數，環保局長張根穆表示，查獲件數最高峰是前3個月，出現嚇阻效果後件數減少。嘉義縣議員林緗亭14日議會質詢時指出，成立稽查大隊後夜間仍僅有1組人馬，希望能增加員額。嘉縣長翁章梁則回覆，已經批准新增3名人力。

林緗亭今天在議會質詢時指出，嘉義縣成立稽查大隊後確實查緝到不少非法案件，水上鄉今年就查緝到18件非法棄置廢棄物案件，案件數是全縣第一，但成立大隊後夜間稽查還是僅有1組人力，請縣府正視問題增加稽查人力，除此之外也要進行清除，恢復土地樣貌。

環保局長張根穆表示，環保局稽查大隊目前有23人，其中15人輪3班，因此夜班僅有1組人馬負責，未來新增3名人力可以支援。張根穆指出，除了已在列管的54件非法棄置廢棄物案件，還有新增的51件，列管的部分今年已完成清除12處，目標清除20處。

張根穆說，稽查大隊成立後對非法棄置廢棄物有嚇阻效果，年初剛成立時是案件數高峰，目前已緩減，未來也會再加緊查緝，顯示決心，除了稽查外，對環保局來說，清除非法廢棄物棄置也是一大工程，清理費用少則數百萬多責千萬甚至上億，過去行政單位在要求行為人清除廢棄物或追繳代履行費用時往往曠日費時，因環檢警聯盟發揮作用，透過與警察聯手，並加強與司法單位的橫向聯繫，讓查緝與清除都更有效率。