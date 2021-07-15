英國政府14日更新旅遊名單，台灣與香港將被英國升至新冠肺炎綠色清單，預計從下周一（19日）後從香港或台灣返回或抵達英國者，入境時可免隔離。

英國首相強生計劃於7月19日解除英國經濟防疫措施，英國也對外宣布旅遊新措施。英國自5月17日起逐步重啟國際旅行，並依當地疫情將各國分為綠、黃與紅三類，其中被列入綠色清單的國家或地區的旅客，抵達英國後無須進行隔離。

據外媒報導指出，英國政府14日更新旅遊名單，英國將香港及保加利亞列入「綠色地區名單」、台灣及克羅地亞則列入「綠色監察名單」。

台灣原本被英國列在黃色清單，入境英後必須居家隔離與接受新冠病毒檢測。如升台灣至綠色清單後，意味日後從香港或台灣返回或抵達英國者，入境時可免隔離。

針對疫情升溫的國家，英國擬將印尼、緬甸與獅子山國則是從黃色清單降至紅色清單，意味從這些國家抵英者，入境時必須在飯店內進行隔離檢疫。

值得注意的是，英國預期要解封，然據報導指出，英國14日新增新冠肺炎確診病例4萬2302例，創下今年1月15日以來的單日新高，民眾抵達英國時，仍須注意防範病毒。