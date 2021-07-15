台灣創新板即將於7月20日進行開板典禮，台灣證券交易所指出，創設台灣創新板就是要協助新創公司取得長期穩定的股權資金，未來將鎖定國內具潛力的新創業者、進軍海外的台商公司，以及認同國內資本市場高流動性、高本益比及高附加價值的特質，進而願意來台上市的外國企業，透過創新板匯聚資本。

相較於傳統產業，新創公司多是從事數據分析、人工智慧及雲端計算等，沒有大量固定資產，資本額也不大，營運尚未達經濟規模，獲利能力有限。證交所表示，這與目前我國上市(櫃)條件檢視公司量化財務標準差異甚大，亦不符合公司營運的經濟實質。新創公司無法進入國內資本市場籌資，恐造成成長受限，抑或者選擇到海外證券市場掛牌。

因此，借鏡歐美先進交易所區分發行市場板塊屬性，讓新創公司得以提早進入資本市場，像是Google、Facebook、Amazon等早期處於虧損的新創公司，最後都成為國際市場領導品牌。所以台灣創新板的成立有其必要性，積極扮演資本市場協助新創產業發展的領航角色。

台灣創新板與證交所一般板有明顯的市場區隔，上市條件以市值為核心，貼近投資市場給予發行公司的判斷價值，同時要求足夠的營運資金及新藥產品受監理單位規管，相關資訊充分揭露俾利於市場參與者投資參考。

發行公司可循簡易公發程序，適用較短的內控審查期間及重點查核項目，較能符合新創公司的營運實務；創新板公司上市後持續委由主辦承銷商協助上市後法遵作業，透過中介機構提供專業服務，減輕發行公司資訊申報作業的負擔。考量合格投資人對新創產業具備較專業的投資知識，可提供發行公司更精準的估值，彰顯發行公司上市後股權再融資及股份流動性。