國際疫苗持續到貨，飛關島打疫苗不減反增，鳳凰旅遊宣布新增8月12日航次，且保證出發，搭乘長榮航空直飛航班，相較於先前使用窄體客機，這回機型特別安排A330-300廣體客機，配有28席商務艙、273席經濟艙，共可搭載301人。

首波關島機＋酒產品推出後，詢問度馬上飆升，尤其關島政府宣布自7月4日起，持有入境前72小時之PCR陰性篩檢證明的外籍旅客入境免隔離，此消息一出，更大幅提高旅客出遊的意願。

鳳凰總經理卞傑民表示，有鑒於首波推出的「關島機＋酒」各出發日均已完售，許多向隅的消費者表示十分期待能再加開，鳳凰旅遊趁勢再推出8月12日航次，且保證出發，更加碼到有商務艙的廣體客機。

卞傑民透露，考慮到不少旅客反映，好不容易可以出境國外旅遊，五天實在太短了，本次加碼推出的「關島機＋酒」就主打七天，讓旅客玩好玩滿，飯店有全都位於杜夢灣精華地段，另外也提供水上活動及市區觀光服務，可自費加購。

卞傑民表示，目前詢問8月12日關島機＋酒的客群，當中就有參加過首波關島行的遊客；也有家長想趁暑假結束前帶小孩來趟難得的國外旅遊，另外詢問關島打高爾夫的人也不少，產品才推出上架，訂單已經湧入。