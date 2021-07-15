英業達(2356)今除息，配發1.85元現金股利，除息參考價為25.3元。早盤英業達股價呈現貼息走勢，指數下跌逾4個百分點。

英業達6月合併營收約412.72億元，月增16.79%，年減22.72%；今年上半年累計營收2266.52億元，較去年同期減少4.54%。英業達6月筆電出貨180萬台，月增20萬台，主因零組件缺料問題改善；累計第2季筆電出貨500萬台，季增4%，上半年出貨達980萬台。

英業達表示，第3季訂單狀況不錯，筆電、伺服器與智慧裝置的需求端都成長兩位數百分比，但缺料問題增添不確定性，目前還是「被訂單追著跑」，第3季成長幅度仍要看缺料改善程度。

科技創新情報SaaS服務商智慧芽(PatSnap)日前發佈《全球企業智慧製造專利排行榜(TOP100)》，英業達名列全球企業智慧製造專利百強。

英業達自2001年至2020年連續20年保持台灣發明專利申請前十名，十分注重創新研發與專利布局，同時是台灣第一批打造5G智慧製造解決方案的廠商。