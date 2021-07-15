【旅奇傳媒/編譯-何昕穎】位於福岡縣福岡市的國家公園「海之中道海濱公園（海の中道海浜公園）」，將通過官民合作計劃發展成「住宿型休閒基地」。2021年7月開始施工，並預計在2022年3月開放，將海中道海濱公園作為模範，目的在實現並推廣「公園旅遊」的概念。

「住宿型休閒基地」發展計劃包括在海中道海濱公園打造餐廳、體育和住宿設施。通過在公園內休息、學習、玩耍等不同行為實現「公園旅遊」，強化公園的觀光特性。同時，也鼓勵外來遊客和社區間的互動，以公園為中心振興周邊區域。 住宿設施預計有四種不同類型，除了有客房的住宿和露營設施外，更將在公園內的鴨池周圍設置球形帳篷。在夜晚發光的球形帳篷，為整個公園增添夢幻的氛圍。

被國土交通省九州地方整備局選中參與「住宿型休閒基地」發展計劃的民營企業有三菱地所株式會社、積水房屋株式會社、一般財團法人公園財團和 Open A 四家公司。計劃的目標希望提供所有年齡層的人一個可以享受和體驗的日常空間，鼓勵人們能在公園停留更長的時間。

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