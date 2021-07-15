美麗基隆影片創作比賽邁入第4屆，今年以「A city full of」為主題。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

美麗基隆影片創作比賽邁入第4屆，今年以「A city full of」為主題，邀請民眾透過影像紀錄基隆之美，並結合創意發想，即日起影片徵集至8月15日，照片徵集至7月31日，總獎金48萬6000元。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，今年比賽活動分成影片、攝影，這屆更新增攝影玩家組，只要上傳與基隆相關的照片，說明什麼是基隆獨有，還有機會贏得獎金，此外，今年也增加網路票選活動機制，讓民眾票選心目中的理想作品，選出最具代表性的基隆新12景。

曾姿雯說，全國三級警戒雖維持至7月26日，但部分風景區及觀光據點，包括和平島公園、情人湖公園、外木山、暖東峽谷等區域已解除封閉，民眾可運用這段時間外出透透氣，並進行拍攝，她提及，因應疫情，這次投稿內容不限於2021年創作，只要是2020年1月1日後的作品都可以參加，而影片長度只要一分鐘即可。

觀銷處進一步說明，影片組只要入圍可獲補助2000元，首獎12萬元、第二名6萬元、第三名3萬元、網路人氣獎票選獎金1萬元，另外，攝影分為「攝影專業組」及「網路玩家組」，攝影專業組總獎金17萬3500元；網路玩家組則由網友票選出50名，前25名獎金1000元，後25名獎金500元。