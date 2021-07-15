大陸第20屆中國互聯網大會數據安全論壇14日舉行，中國信息通信研究院安全所信息安全部主任魏薇表示，有研究機構統計，2020年全球數據洩露的數量超過過去15年的總和。大陸現有的數據技術離真正數據安全的需求還有一定差距，但伴隨著數據安全技術逐步完善、數據安全意識逐步提升，大陸的數據安全技術產業也會加速進入到發展新階段。

魏薇表示，有研究機構統計，2020年全球數據洩露的數量超過過去15年的總和。這些數據安全的風險影響範圍已經從個人、企業逐步輻射到產業甚至是國家，數據安全風險隱患非常明顯。

魏薇指出，數據是數據經濟發展的核心要素，也是國家重要資產和基礎戰略資源。在數據發揮越來越重要作用的同時，也可以看到數據安全的問題日益凸現。例如，高價值特殊敏感的數據洩露風險加劇，比如政務醫療、商務、交通等數據是關注的焦點。雲端等數據安全的威脅高居不下。數據交易黑、灰地下產業鏈活動猖獗，尤其是用戶賬號、密碼、網銀賬戶、電話號碼等是交易的熱點。

魏薇稱，數據是用來流動的，傳統的靜態保護方式不太適用於現在，大陸需要新的技術、新的方法，關於數據共享交易聯動等環節的安全能力還需要強化。新技術、新業務快速迭代，特別是這些年來人工智慧等技術層次不窮，也會帶來新的安全挑戰。

魏薇說，大陸現有的數據技術離真正數據安全的需求還有一定差距，但伴隨著數據安全技術的逐步完善、數據安全意識逐步提升，以及數據安全人才培養體系的日益成熟，大陸的數據安全技術產業也會加速進入到發展新階段。