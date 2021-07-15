日本援贈我國第三批AZ疫苗近100萬劑今（15）日下午順利運抵桃園國際機場。外交部表示，日本自6月4日起，在短期間內迅速援贈我國三批疫苗，數量共超過330萬劑。對於日本政府持續馳援我方的善心義舉與關鍵協助，外交部代表台灣政府及人民再次表達由衷謝意。

外交部發言人歐江安表示，台日之間淵源深厚，各項交流頻繁密切，長久以來已經建立患難與共、相互扶持的深厚情誼。自從去年疫情爆發以來，雙方均面臨嚴峻的威脅及挑戰，但台日雙方均能互相鼓舞、並肩奮戰。

她說，無論是我方捐贈日方口罩及防護衣等防疫物資，或是雙方合作協助受困海外國人返國等事例，台灣與日本均能相互支援，合作無間，展現雙方政府與人民的堅靭情感。

歐江安表示，此次面臨全球疫苗供應不及的艱難時刻，日方更以具體行動連續及時伸出援手，帶給台灣無比溫暖與鼓勵，並有效提高我國國民的疫苗覆蓋率，對台灣疫情防治發揮極大助益。日方各界友人的熱心奔走及鼎力支援，再度印證台日友誼歷久彌堅，足堪國際社會互信合作的最佳典範。

東京奧運即將舉行，她說，本屆奧運除展現人類對抗疫情的不屈不撓精神之外，更是象徵日本從311東日本震災邁向復興的重要里程碑。台灣政府與人民衷心祝福東京奧運順利成功，同時祝願全世界早日掃除疫情陰霾，儘速恢復正常生活，經濟活動迅速復甦，國際間交流儘早重啟。

外交部強調，台日雙方均共同體認，彼此互為共享普世價值的重要友人及合作夥伴，在地緣戰略及經濟貿易等各領域均具有共同利益。我方至為珍視台日間的堅定友誼，將在既有堅實基礎上繼續深化台日關係，不斷深化雙邊友好合作永續發展。