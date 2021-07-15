29歲劉姓男業務員，向劉女兜售塔位投資，詐稱若大手筆一口氣買35個塔位，單價只要15萬8000元可高價轉售，吹噓可爽賺8千800萬元利潤，劉女交了553萬元買35個塔位，但劉男卻僅給了3個塔位的使用權狀，涉嫌騙走505萬6000元，台中地檢署依詐欺罪嫌將他起訴。

劉男是1家賓葬禮儀公司靠行的銷售靈骨塔塔位業務員，他在2019年8月間向劉女鼓吹投資塔位，佯稱一次大量購買35個塔位，單價只要15萬8000元，每個塔位可用80萬元以上的價格轉售獲利，劉女信以為真，在大里區分3次共交給他現金553萬元。

劉男交給她1張「買賣投資受訂單」，劉女在備註欄位手寫「PS. 劉先生共收35份X108000=5530000元」等字樣，劉男在文字上蓋上公司戳章、並在「接待」欄位簽名。

事後，劉男並未交給劉女所購買的35個塔位投資證明及權利文件，只給她3張「陵園墓地型商品永久使用權狀」及1個骨灰座、2個塔位的統一發票2張。

劉男並以劉女未繳交稅金400萬元為由，拒絕履行契約，劉男並在2019年10月間打電話給劉女，35個塔位可能獲利8800萬元，但必須繳納40％的稅金約470萬元，還找來楊姓及詹姓2名同業安撫劉女。

案經劉女提告，劉男到案時坦承賣塔位給劉女，但否認詐欺取財，辯稱她只買3個，權狀已經給了，並非劉女所說的35個塔位。檢察官以「買賣投資受訂單」上的備註簽名，認定劉女士購買35個塔位、劉男已收取553萬元，騙走32個塔位的價金505萬6000元，全案偵結，依詐欺罪嫌起訴。