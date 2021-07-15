香港特首林鄭月娥此前表示，已向大陸中央提交報告，希望能爭取逐步有序地開放與大陸內地的關口。林鄭今日再被問道粵港澳通關問題時，她稱，已多次向中央及粵方官員反映通關訴求，笑言「他們都覺得我好煩」。

林鄭今出席香港立法會行政長官答問會期間，民建聯主席李慧琼問到，民建聯議員近月多次問到粵港澳通關問題，至今都未有眉目，目前進展到底如何、與中央溝通的最新情況、有沒有時間表和路線圖等。

林鄭月娥表示，對於市民、商界的訴求相當清楚，「每次有機會見到中央官員、廣東省領導時我都會提，他們都覺得我好煩」。

但林鄭月娥又指，這類人員往來措施是雙向的，要彼此都覺得對方適合才可推展，過往一見有條件，也會就通關問題提交報告，去年也一度出現與廣東省通關的初步方案，但因第4波疫情而擱置。

林鄭說，今日的情況比起去年「更加有條件」，但未來仍有兩大方面要處理好，一是疫苗接種率，因40％人口已打第一針，仍然不是一個「很有利的條件」，要到起碼70％接種率，條件才會多一點。

除此之外，她指，外防輸入也要繼續做好，大陸內地一有本地個案出現，地方政府就如「行軍打仗」，她亦相信世上沒有一個地方政府，會只在自己的地方加強防疫，卻對其他有風險地區放軟手腳。

她又指，希望市民和商界諒解，如果開放太多旅遊通道、免檢安排等，就會削弱與大陸內地談通關的條件，「我可能更加比你心急」，但心急也需要條件才可做到。