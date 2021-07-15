我國自購AZ疫苗今（15日）到貨56萬劑，這是AZ直接向台灣供貨的第三批。阿斯特捷利康 (AstraZeneca)隨後發布新聞稿宣布，此後的數週以及數月內，也將陸續交付更多疫苗。

台灣向AZ採購共1000萬劑疫苗，目前到貨數量為130.3萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑與今天的56萬劑。另外台灣也透過COVAX取得60.96萬劑，以及日本捐贈的334萬劑AZ疫苗。

阿斯特捷利康表示，至今已有525萬劑疫苗運送至台灣，此後至明年初期間，阿斯特捷利康亦將按既定時程供應近900萬劑疫苗，並將協助交付經由COVAX供應和各方捐贈的數百萬劑疫苗。

COVAX是由世界衛生組織（WHO）等機構合作成立的全球疫苗分配機制。2020年6月，阿斯特捷利康是第一家加入COVAX的全球製藥公司。迄今，COVAX全球配送的疫苗當中，逾90％為阿斯特捷利康公司所提供。

截至目前為止，阿斯特捷利康已供應全球168個國家總計超過6億劑COVID-19疫苗。台灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示，此次預計交付臺灣疫苗的新進展，為政府和產業共同合作的最佳展現，「我們將持續與政府等相關單位密切配合，對抗嚴峻的疫情，一起邁向復甦之路！」