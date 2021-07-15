有些人天生就是情場高手，很擅長和異性相處，但也有人碰到心儀對象就會手足無措，不知道該怎麼說出自己的心意。搜狐命理專欄近日發文分享，雙魚座、巨蟹座和雙子座的人，只要一遇到感情就會變成膽小鬼，不敢大膽表白，只好將包含愛意的真心話隱藏在玩笑中，小心翼翼地試探對方。

1、雙魚座

大部分的雙魚座都是比較直接的人，不過一碰到喜歡的人就會變得畏畏縮縮、沒有勇氣，害怕自己踏錯一步就會瞬間破壞美好的幻想，而且雙魚座是個水象星座、再加上守護星是海王星，在感情中沒有把握的時候，他們就會以婉轉的方式去試探對方，然而大多數時候，愛意實在表達得太過隱晦，對方根本沒有意會過來，只會當成玩笑話就這樣過去了。

2、巨蟹座

因為同屬水象星座，巨蟹座的性格和雙魚座有不少相似之處，不過他們更加敏感細膩，非常害怕在感情中受到傷害，也因為這種對於自我的保護，所以巨蟹座在遇到喜歡的人都不敢大膽地表白，反而會小心翼翼地進行試探，但他們又害怕對方不明白自己的意思，最終只好用最保守的方式，把自己的真心隱藏在玩笑話裡。

3、雙子座

雙子座屬於風象星座，因此非常擅長社交，知道在什麼場合該說什麼樣的話，這也是他們事業能夠成功的很大一部分原因，不過卻導致他們不會把真正的自己展露出來，就算遇到不開心的事情，他們也會隱藏在心裡；面對感情時雙子座也是一樣，難以將自己的真心話坦蕩地告訴喜歡的對象，遇到這種無法開口的情況，他們就會選擇換一種方式表達。