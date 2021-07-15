疫情爆發後，親藍粉專最愛或最恨的政治人物漲跌排行榜出爐。(取自《QuickseeK快析輿情資料庫》粉專)

親綠粉專最愛或最恨的政治人物漲跌排行榜出爐。(取自《QuickseeK快析輿情資料庫》粉專)

台灣藍綠壁壘分明，衝突不斷。在本土疫情爆發後，面對缺疫苗情況，民進黨政府面臨極大壓力。隨著疫苗的簽約及外購陸續到達，藍綠粉專對兩黨的最愛與最恨也有不同改變。根據《QuickseeK快析輿情資料庫》粉專分析指出，疫情爆發後，親藍粉專最愛或最恨的政治人物漲跌排行榜：親藍粉專最恨的政治人物第一名是總統蔡英文，第二名也是最恨的政治人物，是中央疫情指揮中心指揮官陳時中；第三名則是最愛的政治人物，為台北市長柯文哲。

臉書粉專《QuickseeK快析輿情資料庫》15日分析指出，親藍粉專最愛或最恨的政治人物漲跌排行榜。第一名為最恨的政治人物，是總統蔡英文，第二名也是最恨的政治人物，是中央疫情指揮中心指揮官陳時中；第三名為最愛的政治人物，是台北市長柯文哲，第四名最愛的政治人物是鴻海前董事長郭台銘；最恨的政治人物第五名是行政院長蘇貞昌。而正統藍營領袖只得到微弱的音量，排名在五名之外。

該粉專接著指出，親綠粉專最愛或最恨的政治人物漲跌排行榜︰最恨的政治人物是柯文哲，以絕對數的數量領先；第二名為最愛的政治人物，則是陳時中，第三最恨的政治人物，則是新北市長侯友宜，第四名也是最恨的政治人物，前高雄市長韓國瑜緊追在後；第五名為最愛的政治人物，是總統蔡英文，另外，行政院長蘇貞昌不只排名第九，關注度還倒退嚕。

至於愛比較好還是恨比較好呢？該粉專給答案，如果有愛最好，沒愛有恨也不差，最壞的是不愛也不恨，不理不睬。