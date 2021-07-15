新北市長侯友宜的民調一直名列前茅，抗疫表現也深受好評，不少人都視他為國民黨2024總統大選的有力人選，不過，侯友宜也面臨競選連任及選總統兩難局面。針對侯友宜2024選總統的可能性，前民進黨立委沈富雄認為，一定會競選連任新北市長，然後半途去選總統。

沈富雄14日在《雲端最前線》節目中表示，前交通部長林佳龍的處境是蠻不幸的，因為他是正國會的大阿哥，而正國會一開會，就是要如何處理選舉，至於選舉，就一定要先處理大阿哥，大阿哥又不能隨便派，所以林佳龍不是回台中選、就是選雙北，不過這3個地方他恐怕都選不上。民進黨如果輸了，又會丟掉4年的執政，所以一定要贏，不然時間一蹉跎，不是4年，就是8年，林佳龍機會就沒有了。林佳龍自比天高，是從小立志做大事的人，走到現在變成這樣，由不得他，是命啊。

主持人問林佳龍考慮選新北市長，是預判侯友宜可能不尋求連任，2024直接選總統的可能性。沈富雄認為，這是不可能的，想得太美了，侯友宜一定會競選連任，然後半途去選總統，那個氣勢一定和前高雄市長韓國瑜不一樣，大家也會諒解。

根據新台灣國策智庫5月公布的一份「新北市長選舉選情初探」民調，結果顯示，若新北市長侯友宜競選連任，與前交通部長林佳龍對決，侯友宜以58.1%的支持度遠勝林佳龍的19.4%。趨勢民調總經理吳世昌則分析該民調指出，侯友宜連任幾乎無敵。