台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨政黨認同度出現「墜崖式崩落」，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨在2022年地方選舉，恐比2018年更慘。民進黨台北市議員王世堅表示，民進黨不會因為一次民調的起伏，就灰心喪志，他用「行不由徑」期許民進黨。

王世堅14日在政論節目《新聞面對面》中表示，事實上，在疫情高漲，解救我們國族危機的時候，再去想民調支持度或是想到選舉，他覺得非常不好。當然游盈隆有可能是好意，公布這樣的民調，但他覺得游盈隆意有所指，是在拉抬台北市長柯文哲的政黨。

王世堅接著表示，他用這一句話期許民進黨──「行不由徑」，就是行事正大光明，不走捷徑、不投機取巧，民進黨也是這個樣子。也就是說，民進黨應該直接面對人民、對人民負責，人民罵民進黨，民進黨有錯，我們民進黨會承認，民進也要有這個雅量接受人民的批評，我們耀回歸社會對民進黨最基本的看法、還有對民進黨的期許。我們不必要因為一次民調的起伏，民進黨自己就灰心喪志。

王世堅認為，送東西要送得剛好，當初他送台北市長柯文哲一個稻草人，是指柯P無知覺、無價值、無感、無是非，上面還弄了5隻烏鴉，就是五大弊案。他送稻草人給柯文哲，好到柯文哲現在都用稻草人形容自己。如果一個黨的黨主席，比如國民黨的黨主席，連要罵人，都罵得文不對題，還去誇獎對手的時候，那這個黨主席也可以收起來，到此為止。