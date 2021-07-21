新北市已著手進行防颱整備。（新北市消防局提供）

依據中央氣象局資料，烟花颱風移動速度較慢，路徑預報北偏，預計今（21）日夜間將台灣北部海面納入警戒區域，為及早因應颱風來襲，新北市災害應變中心於今日11時召開風災第一次整備會議，由副市長謝政達主持，會中要求各局處與區公所，防疫期間仍須落實各項防颱整備工作，包含82座抽水站測試、破堤與河道施工工程整備、快篩站及疫苗接種站帳篷相關設施收整穩固、招牌與路樹及鷹架固定等整備作業。

新北市長侯友宜重視防颱整備情形，已於昨天防疫應變會議結束後，特別指示各單位執行防疫工作外，更要落實防颱各項整備作業，並聽取氣象協力團隊預判分析，預估這次烟花颱風帶來的強風豪雨，將會對新北市造成很大的威脅，海邊亦將出現長浪及較強陣風，防疫期間應避免前往海邊活動，另外，適逢大潮期間，沿海低窪地區慎防海水倒灌。

新北市府提醒，防疫期間請市民朋友避免外出，在家預先做好防颱準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向各區公所申請；有關疫苗開放施打情形及防災相關資訊，如交通訊息、環境醫療、維生管線、防災宣導、活動異動及氣象資訊等，可至「新北市防災宣導互動網-災時專區」（https：／／www.dsc.ntpc.gov.tw／Disaster／Index）、「新北災訊E點通」（https：／／e.tpf.gov.tw／）、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。新北市各級防救災人員將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作，降低災害損失。