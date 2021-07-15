國民黨主席江啟臣在中常會宣布，國民黨與藍營執政的4個縣市要一起合購5百萬劑BNT疫苗。行政院發言人羅秉成12日表示，可以合理期待，年底前會有相當數量BNT疫苗進入國內，至於地方政府或其他企業想採購疫苗，在政府總體評估下，現階段沒有開啟新專案的必要性。資深媒體人黃暐瀚算一算國內目前的疫苗，買的加送的，勉強超過4000萬劑，一人可以打兩劑，但民眾想打莫德納疫苗，為什麼不去買呢？所以「別再說夠了」！

黃暐瀚15日在《品觀點》表示，國民黨四縣市組團，說要再買500萬BNT，行政院不准，羅秉成政委說：「沒必要，疫苗已經夠了」。台灣的疫苗真的已經夠了嗎？來算一算：目前台灣自己買疫苗1981萬劑、Covax476萬劑、AZ1000萬劑、莫德納(Moderna)505萬劑、靠別人送2084萬劑、BNT1500萬劑、美國250萬劑、日本334萬劑。買的加送的，勉強超過4000萬劑，等於台灣12歲以上的兩千萬人，一人可以打兩劑。問題是，這兩劑是什麼疫苗，現在沒人敢保證。

黃暐瀚接著指出，政委唐鳳設計了疫苗意願統計，結果「664萬人登記」，其中單勾AZ的有12萬8450人，單勾施打莫德納(Moderna)的，卻多達390萬7572。這兩個「意願」，相差32倍，原因可能跟施打之後的不良反應數據有關。根據7/14的數據，打AZ有201萬人，死亡387人，打莫德納231萬人，死亡25人，比較11天前（7/4），打AZ195萬人，死亡300人，打莫德納56萬人，死亡2人。也就是說，過去11天，莫德納多打了175萬劑，只去世22人，AZ只多打了6萬劑，就往生了87人，這種數據，誰看了會不怕？

黃暐瀚表示，目前台灣手上有的預期總數約1800萬劑（自己買1000萬劑、covax476萬劑＋日本送334劑超過1500萬劑），目前台灣手上的莫德納預期總數約755萬劑（自己買505萬劑+美國送250萬劑），既然民眾想打莫德納疫苗，為什麼不去買呢？現在台灣是買不夠，也不夠打，繼續買就對了，不要再說夠了。

網友回應說，「是說這個政府夠了，別鬧了，該買的疫苗，買一買，不要買沒人要打的。」、「嘴上說不擋疫苗 別人說要加買馬上又說不行？」、「如果疫苗夠，就不會有選莫德納的鄉親打不到的狀況啦。」