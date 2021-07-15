LINE上謠傳台中大里某家族有6人確診，調查局查出是台中李姓男子、陳姓女子散布。（調查局提供）

我國新冠肺炎疫情仍未結束，網路也持續流傳大量不實訊息，謠傳聯合國宣布暫停使用AZ疫苗、台中大里區有多名確診者等，恐誤導民眾，引發社會恐慌。調查局溯源查出是由北部、中部3人轉發，日前已陸續約談到案，並將依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送轄區地檢署偵辦。

LINE近日謠傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡！聯合國已公佈暫停使用！許多國家都不敢使用！都被退貨！引進台灣也沒有人敢打！」，南投縣調查站及新北市調查處共同偵辦，確認聯合國並無發布該訊息，並追查出是北部沈姓男子散布。

新北處9日約談沈男到案，沈男承認該訊息是他發布，供稱是自行蒐集AZ疫苗相關網路資訊，編撰後發布至LINE群組中。新北處訊後將移送士林地方檢察署偵辦。

LINE群組上另還出現經重新繕製的「台中市東區家庭群聚關係圖」，謠傳「這個家族十多個人都住大里哦！已經有六個確診的人了要小心」及「紅色圈圈裏的都同住大里」等不實訊息。

台中市調查處向衛生局查證後，多數確診者並不住在大里區，溯源追查確認該訊息是台中市民李姓男子及陳姓女子轉發，分別於7日、8日約談到案，全案將移送台中地方檢察署偵辦。