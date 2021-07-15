距離蘋果發表上季（6月底止）財報還有2周時間，分析師已經開始調升目標股價，再加上媒體報導年底即將上市的iPhone 13產量較預估高出20％，激勵蘋果股價創新高，公司市值逼近2.5兆美元。

14日盤中蘋果股價一度衝上149.45美元，創下歷史新高，收盤回到149.15美元。今年以來蘋果股價漲幅13％，15日盤前續漲0.4％。

摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）近日將蘋果股價評等維持在「優於大盤」，並將目標股價從170美元調升至175美元，還將蘋果列入摩根大通的「分析師關注名單」。

他表示蘋果提高iPhone 13產量及Mac強勁銷售表現是他調升目標股價的主因。媒體日前報告蘋果要求上游供應商將iPhone 13產量拉到9千萬支，高於先前預估的7500萬支，顯示蘋果看好第二代5G iPhone的市場需求比第一代更旺。